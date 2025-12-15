Lazio, Bonanni elogia Sarri: le parole dopo la vittoria di Parma
Nonostante siano trascorse quasi 48 ore la vittoria della Lazio a Parma continua a tenere banco. Del resto vincere in 9 contro 11 non è qualcosa che si vede spesso nel mondo del calcio.
La squadra di Sarri ha però dimostrato di essere un gruppo vero, ha sofferto quando è stato necessario e ha portato a casa tre punti preziosissimi per la classifica e per il morale.
Sul successo dei biancocelesti si è espresso anche Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio: "A chi dedico un pensiero? Lo dedico a Maurizio Sarri, che ha ottenuto una grande vittoria a Parma con la Lazio", queste le sue parole.
