Davide Nicola lavora con la squadra e cerca di riportarla all'ordine in vista della Lazio, dopo quanto avvenuto nel finale di partita contro il Torino
15.12.2025 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Cremonese, la rabbia è tanta! La mossa di Nicola prima della Lazio
La Cremonese si prepara in vista della Lazio. La squadra di Davide Nicola è reduce dalla sconfitta subita contro il Torino, caratterizzata nel finale da una serie di polemiche per il tocco di mano di Giovanni Simeone, non sanzionato dall'arbitro Marinelli e dal VAR, che la hanno giudicata una deviazione regolare. 

LA RABBIA DELLO SPOGLIATOIO - La decisione della direzione arbitrale ha scatenato uno sfogo di rabbia all'interno dello spogliatoio grigiorosso, durato anche nelle ore successive al match perso per 1-0. Nella giornata di oggi, però, il tecnico Davide Nicola sarebbe intervenuto per placare gli animi e riportare la concentrazione. 

NICOLA RIPORTA ALL'ORDINE - L'allenatore, infatti, si sarebbe rivolto alla squadra con l'obiettivo di riportarla alla serenità mentale necessaria per preparare la sfida di sabato contro la Lazio, in programma il 20 dicembre alle ore 18.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Sfida che metterà in palio tre punti ai quali la Cremonese ambisce per dare ulteriori continuità a un campionato strepitoso. 

