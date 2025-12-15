Lazio, Cardone: "I ragazzi tengono alla maglia. Arbitri? Al 99%..."

Il giornalista di Repubblica ha parlato in mattinata a Radiosei della gara vinta a Parma

A due giorni dalla sofferta ma bellissima vittoria contro il Parma, è giusto parlare ancora di quanto hanno fatto Noslin e la squadra in generale, che ha saputo reagire nonostante le due espulsioni. A tal proposito, Giulio Cardone è intervenuto questa mattina a Radiosei:

“Quello che è accaduto sabato è la testimonianza di ciò che raccontiamo da mesi di questo gruppo, da aggiungere al lavoro di Sarri: questi ragazzi hanno senso di appartenenza, sono uniti, ci tengono alla maglia. Arbitri? Con la Lazio funziona tutto al contrario, stavolta hanno fatto valere la decisione di campo. Quello che è certo è che nel 99% dei casi la decisione è a sfavore dei biancocelesti.

Noslin sta facendo un po’ il percorso di Basic, seppur con meno minuti; il croato si è meritato la conferma, tanto che pure il tecnico lavora per il suo rinnovo. Credo che Sarri stia scoprendo anche Noslin, sta capendo come impiegarlo e credo che rimarrà. La probabile in vista della sfida con la Cremonese? Direi Provedel tra i pali; Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini dietro; Guendouzi, Cataldi e Vecino in mezzo con Cancellieri, Castellanos e Noslin davanti”.