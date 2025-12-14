WOMEN | Lazio, Piemonte commenta la vittoria. E sulla squadra di Sarri...

Martina Piemonte è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per commentare la vittoria di misura sul Parma al Fersini

Martina Piemonte, protagonista assoluta della vittoria della Lazio Women contro il Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sfida. Le sue parole: “A nessuno piace giocare con un uomo in meno, ma questo esprime tanto della Lazio che fino all’ultimo non ci arrendiamo, siamo compatte come hanno fatto gli uomini ieri. Questa è la nostra forza, credo che sia noi sia loro lo abbiamo dimostrato. Loro addirittura con due uomini in meno”.

“Siamo rimaste lucide, io ho fatto un po’ fatica ma devo dire che tutte le compagne mi hanno calmato. Il direttore oggi non ha aiutato. Questa vittoria è importante, abbiamo 15 punti e ne abbiamo persi almeno 6 per strada e potevamo essere più in alto. Oggi quello che contava era vincere, lo abbiamo dimostrato a continuare così senza più perdere punti per strada. Il campionato è aperto, siamo tutti lì e questo punti valgono tantissimo per ricominciare a gennaio ancora più forti”.

“3 gol in due partite, come mi sento? Fisicamente un po’ stanca, quest’anno c’è stato anche l’Europeo. Ma credo che poi quando si scende in campo la stanchezza non si sente più, quando sono scesa oggi ho detto “non ce la posso fare” le altre mi hanno detto “no, no non è vero”. Quando sei in partita poi cambia tutto”.

“Contro il Milan abbiamo fatto degli errori, il mister in queste settimane ci ha fatto lavorare veramente tanto e bene. Ci siamo concentrate su quello che ci ha detto e infatti, stiamo dimostrando di non farne tanti come prima. Grassadonia? Penso che lui abbia un’altra espulsione in Coppa Italia ancora”.

“Se mi sento più responsabile? Credo che la responsabilità l’abbiamo tutte, ognuna nel suo ruolo. Io da attaccante devo segnare, è il mio lavoro. Se sono più libera di testa? Si, l’anno scorso arrivavo dall’Inghilterra e mi mettevo pressione da sola in realtà. Sia il mister sia il direttore sia la squadra mi chiedevano sempre perché avessi l’ansia. Lo scorso anno ho ricominciato e li ringrazio per avermi aiutato a essere più tranquilla”.

