Lazio, "quando non ci credeva più nessuno": la società esalta Noslin
La società sui propri canali social ha esaltato il gol segnato da Tijjani Noslin che ha deciso la partita contro il Parma
14.12.2025 11:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio vince una partita che entra nella storia del club, che replica quanto avvenuto qualche mese fa in Repubblica Ceca, nel segno di un Tijjani Noslin che si sta mettendo in mostra, da subentrato, come uno dei giocatori più in forma del momento.
L'attaccante olandese ruba palla a Valenti, scarta Corvi e infila in rete il gol della vittoria, quello che permette ai più di 4.000 tifosi laziali esplodere in urlo di gioia insperato, dopo le espulsioni di Zaccagni e di Basic.
Un gol che, la mattina dopo il successo del Tardini, la Lazio ha riproposto sui propri canali social, scrivendo: "Quando non ci credeva più nessuno, ecco TJ".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.