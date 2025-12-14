Lazio, Noslin evita il record negativo: bentornato gol in trasferta!

Tijjani Noslin segna ed evita alla Lazio di eguagliare il record negativo di Dino Zoff del 1992, l'attaccante olandese infrange il tabù dei gol in trasferta
14.12.2025 10:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
La Lazio con la vittoria contro il Parma non solo riesce a ritrovare la vittoria in campionato, superando l'enorme ostacolo della doppia inferiorità numerica, ma è riuscita anche nell'intento di spazzar via l'incubo dei gol in trasferta. Fino all'82' della sfida del Tardini, infatti, i biancocelesti avevano segnato appena 3 gol fuori casa, tutti contro il Genoa ed erano quattro partite consecutive che non riuscivano a gonfiare la rete avversaria lontano da casa.

TABU' INFRANTO - Un tabù che, fino al gol di Noslin che ha deciso la sfida, sembrava destinato a durare, costringendo la Lazio di Sarri a eguagliare il record negativo registrato da Zoff nella stagione 1991/1992, quando la sua squadra non segnò per cinque trasferte consecutive. Nel finale del match, però, quando ogni speranza sembrava ormai persa e tutto lasciava pensare a una strenua difesa dello 0-0 da parte dei biancocelesti, Noslin raccoglie l'errore di Valenti, salta Corvi e mette in rete un gol dal valore enorme.

IL GOL DI NOSLIN - Il suo gol spazza via la crisi della trasferta, porta a una vittoria, la seconda fuori casa, che ha un valore doppio per morale e per classifica, triplo se si considera il traguardo dei 200 punti con la Lazio raggiunto da Maurizio Sarri. 