Lazio, Noslin evita il record negativo: bentornato gol in trasferta!
La Lazio con la vittoria contro il Parma non solo riesce a ritrovare la vittoria in campionato, superando l'enorme ostacolo della doppia inferiorità numerica, ma è riuscita anche nell'intento di spazzar via l'incubo dei gol in trasferta. Fino all'82' della sfida del Tardini, infatti, i biancocelesti avevano segnato appena 3 gol fuori casa, tutti contro il Genoa ed erano quattro partite consecutive che non riuscivano a gonfiare la rete avversaria lontano da casa.
TABU' INFRANTO - Un tabù che, fino al gol di Noslin che ha deciso la sfida, sembrava destinato a durare, costringendo la Lazio di Sarri a eguagliare il record negativo registrato da Zoff nella stagione 1991/1992, quando la sua squadra non segnò per cinque trasferte consecutive. Nel finale del match, però, quando ogni speranza sembrava ormai persa e tutto lasciava pensare a una strenua difesa dello 0-0 da parte dei biancocelesti, Noslin raccoglie l'errore di Valenti, salta Corvi e mette in rete un gol dal valore enorme.
IL GOL DI NOSLIN - Il suo gol spazza via la crisi della trasferta, porta a una vittoria, la seconda fuori casa, che ha un valore doppio per morale e per classifica, triplo se si considera il traguardo dei 200 punti con la Lazio raggiunto da Maurizio Sarri.