Lazio, Provstgaard è incredulo: "Che partita! Che squadra!"

Oliver Provstgaard, dopo la vittoria della Lazio a Parma in nove contro undici, ha pubblicato un post su Instagram in cui esulta per il successo

Se c'è un pallone che viaggia sopra l'area di rigore, tranquilli, è roba di Oliver Provstgaard. Insuperabile sul gioco aereo, anche quando l'allenatore avversario manda in campo Cutrone e Djuric ai lati di Pellegrino per aumentare il peso aereo della propria squadra.

CHE PROVSTGAARD - In ogni cross lui svetta più in alto di tutti, legge la traiettoria e va in anticipo, si conferma un giovane in rampa di lancio e destinato a traguardi che forse oggi sottovalutiamo. Non era semplice entrare in una situazione come quella di Parma. In 9 conto 11 ha dovuto reggere botta a un attacco che di testa sa come far male e la Lazio quale esperienza negativa - soprattutto con Cutrone e Djuric - l'ha già avuta.

L'ESULTANZA SUI SOCIAL - Eppure Provstgaard ci mette lo zampino, entra al posto di Patric e fa una prova strepitosa, guadagnandosi il diritto di esultare sui social, da protagonista di una vittoria storica come quella del Tardini: "Che partita e che squadra. Non mollare mai! Grazie ai tifosi, siete stati fantastici".