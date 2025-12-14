WOMEN | Serie A, Lazio - Parma: le formazioni ufficiali

14.12.2025 14:37 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A Women Athora | 9ª giornata

Domenica 14 dicembre 2025, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Durante; Reyes, D`Auria, Connolly; Monnecchi, Castiello, Simonetti, Le Bihan, Oliviero; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karzcewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni. All.: Gianluca Procopio

PARMA: Ceasar, Masu, Pondini, Pinther, Carranza, Distefano, Dominguez, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox. A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Lonati, Cardona, Minuscoli, Quintero, Zamanian, Kajzba, Cissoko, Bertucci, Gueguen. All.: Giovanni Valenti

