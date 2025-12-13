Lazio, Basic rifiuta il rinnovo e spara alto: la situazione

La Lazio ha proposto a Toma Basic il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2026, il centrocampista croato, però, l'avrebbe rispedita al mittente

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Se esistesse il premio di migliore sorpresa del 2025 andrebbe sicuramente a Toma Basic, con candidatura di diritto anche per il prossimo anno solare. Il centrocampista croato oggi è inspiegabilmente uno dei giocatori di riferimento di una Lazio che sta vivendo una stagione strana, anche paradossale per certi versi. Al punto che quel giocatore che spesso veniva citato come esempio per indicare i fallimenti dei mercati recenti, oggi è uno degli intoccabili per Maurizio Sarri, ma anche per lo stesso popolo laziale.

È su questi presupposti che, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, la Lazio avrebbe deciso di avanzare un'offerta per il rinnovo del contratto di Toma Basic, mettendo lo stesso ingaggio (1,6 milioni di euro) ma spostando la data di scadenza, attualmente fissata per il 30 giugno 2026. La Lazio, infatti, può permettersi di prolungare i contratti, ma solo a patto che le cifre siano pari o inferiori a quelle attualmente percepite dai calciatori della rosa.

L'ENTOURAGE DI BASIC SPARA ALTO - L'offerta presentata dalla società biancoceleste, però, per il momento sarebbe stata rispedita al mittente. L'entourage del calciatore, che è reduce da due anni fuori rosa, avrebbe chiesto un premio per la dedizione e l'appartenenza del calciatore, arrivando a chiedere, scrive il quotidiano, un contratto da 2 milioni di euro all'anno. Attualmente la Lazio non può permettersi di alzare gli ingaggi dei calciatori e già questo rappresenta un limite da considerare, a maggior ragione davanti a una richiesta così elevata.