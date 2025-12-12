Lazio, Noslin più avanti di Dia: il punto di Petrucci sulle gerarchie

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle condizioni della Lazio, approfondendo anche la situazione di alcuni singoli della rosa

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in casa Lazio alla vigilia della partita contro il Parma. Il giornalista di Sky Sport ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Sarri e delle condizioni di Cancellieri.

LAZIO - "È un gruppo che sta molto bene e segue Sarri in tutto e per tutto, spesso hanno anche stretto i denti e sono scesi in campo senza essere pronti. Le prestazioni ci sono e le sensazioni sono molto positive, stanno però mancando i punti e domani la cosa più importante sarà portare a casa i tre punti. Sarri ha creato un gruppo con grande serenità".

SINGOLI - "Ho chiesto a Cancellieri come si sentisse dopo la partita con il Bologna e lui mi ha detto che era al 90%, è passata un’altra settimana quindi penso stia bene. Noslin nelle ultime due partite ha superato Dia nelle gerarchie, Dia neanche si è scaldato in queste gare".