Roma, adesivi antisemiti contro i laziali al Celtic Park: cos'è successo
Episodio vergognoso accaduto in occasione di Celtic - Roma, gara valida per la sesta giornata della prima fase di Europa League.
12.12.2025 10:35 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Episodio vergognoso accaduto in occasione di Celtic - Roma, gara valida per la sesta giornata della prima fase di Europa League. La squadra di Gasperini, che ha vinto per 0-3, era seguita da più di duemila tifosi giallorossi.
Prima del fischio d'inizio, il pubblico romanista ha attaccato adesivi antisemiti contro i laziali nel settore ospiti del Celtic Park.
Come riportato da La Repubblica, sugli sticker era presente la stella di David e la scritta “Laziale uno, due, tre...”. Un chiaro insulto di matrice antisemita contro i tifosi della Lazio.