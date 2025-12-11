Dybala lascia la Roma? Confermato un interesse dall'estero
Dybala in bilico. Il suo contratto è in scadenza a giugno e la sua permanenza alla Roma non è affatto scontata. Il numero 21 nei prossimi mesi può lasciare la società giallorossa, visto che negli ultimi giorni è spuntato un interesse dall'Argentina.
Lo vuole il Boca Juniors: inizialmente sembrava una semplice suggestione, ma il direttore del club Marcelo Delgado ha confermato l'intenzione di provare a ingaggiarlo. Di seguito le sue parole in merito.
"Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà".