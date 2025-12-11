Fiorentina, Commisso: "Non possiamo retrocedere! E io non cedo..."

Lunga intervista ai taccuini de La Nazione per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha fatto il punto sulla situazione drammatica in cui versa la squadra viola, soprattutto per quanto riguarda la classifica.

Lunga intervista ai taccuini de La Nazione per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha fatto il punto sulla situazione drammatica in cui versa la squadra viola, soprattutto per quanto riguarda la classifica. Di seguito le sue parole.

“Cessione della società? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l’eccellenza che è! Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”.

"Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo, non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili. La responsabilità è condivisa da tutti: la società, i giocatori e tutte le persone che lavorano intorno alla squadra. In ogni caso i calciatori devono capire che anche loro sono responsabili, che devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione, sempre”.