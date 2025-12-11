Parma, Britschgi carica: "Non vediamo l'ora di sfidare la Lazio"

Intervenuto alla cena “Natale gialloblu” del coordinamento Parma Club, il difensore Sascha Britschgi ha analizzato la sua prima parte di stagione in Italia soffermandosi anche sulla prossima partita contro la Lazio.

"Al Parma e mi trovo bene, sono felice e posso anche migliorare me stesso. Poi ho giocato da titolare in Coppa, ho segnato un gol, ero davvero felice. Ora sta andando bene, mi trovo molto bene e sono contento.

"Non vediamo l'ora che arrivi la partita contro la Lazio: penso che ogni partita sia difficile, e anche i biancocelesti sono un avversario difficile. Noi giocheremo in casa e daremo il massimo, perché speriamo in una buona stagione, in una buona partita, e possiamo farcela. Dobbiamo giocare la nostra partita, e poi vedremo".