Federici svela: "Greenwood ha acquistato la mia intera collezione sulla Lazio"
In esclusiva a Lalaziosiamonoi.it è intervenuto Lorenzo Federici, designer londinese autore della collezione ispirata alle vecchie divise della Lazio in collaborazione con Beams e Umbro. Lorenzo, in arte Lorenz.OG, ha rivelato dell'enorme passione per il biancoceleste derivata dal padre nato a Roma, che lo ha spinto a realizzare una linea di capi proprio ad alcune maglie vintage del club del suo cuore.
In un passo dell'intervista, Lorenzo ha rivelato di essere in contatto anche con Mason Greenwood, attaccante finito nel mirino della Lazio ai tempi della sua militanza nel Manchester United, che attualmente gioca nell'Olympique Marsiglia.
Nonostante il suo approdo nella Capitale non si sia mai avverato, l'inglese sembra apprezzare il biancoceleste, al punto da arrivare ad acquistare i capi realizzati da Lorenz.OG: "Mason Greenwood, un grande amico e cliente, ha acquistato l'intera collezione. Potremmo vedergliela indossare presto".