Minala tra Lazio e Roma: perché ha scelto i biancocelesti

L'ex calciatore della Primavera ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport rivelando alcuni retroscena sul suo trasferimento alla Lazio

Sono passati ormai più di dodici anni da quando la Lazio ha tesserato per la primavera Joseph Minala, arrivato in Italia solo l'anno prima. Come raccontato dal calciatore in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, la sua avventura in Italia iniziò con provini fatti per Udinese, Inter, Milan, Roma e Napoli. Poi fu preso sotto l'ala di Vincenzo Raiola, fratello di Mino, che lo portò ad allenarsi con gli azzurri al fianco di Cavani e Hamsik.

Dopodiché fu preso dalla Vigor Perconti e da lì fu cercato dalla Lazio e nuovamente dalla Roma. Alla fine scelse i biancocelesti e dietro alla scelta c'è un altro biancoceleste, Eddy Onazi. Come racconta Minala, infatti, Onazi lo ha "pressato" su Facebook affinché decidesse per la Lazio e così è stato. Era l'estate del 2013 e dopo un paio d'ore fu chiamato da Tare e inserito nella "Primavera più forte mai vista alla Lazio".