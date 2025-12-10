Lazio, Isaksen svela le sue condizioni: ecco come sta
Si è infortunato Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore sinistro nell'ultima gara contro il Bologna. Per questo salterà sicuramente la prossima partita contro il Parma.
10.12.2025 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si è infortunato Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore sinistro nell'ultima gara contro il Bologna. Per questo salterà sicuramente la prossima partita contro il Parma.
Ai microfoni di CBS Sports Golazo, il danese ha spiegato le sue condizioni. Di seguito le sue parole.
"Mi dispiace tanto per il problema fisico che ho avuto, volevo tanto continuare a giocare. Sicuramente salterò la gara contro il Parma. Gli infortuni purtroppo possono accadere, spero che i miei compagni facciano bene, io sarò pronto a sostenerli".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.