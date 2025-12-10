Lazio, obiettivo nove punti in tre gare: le parole di Rambaudi

Le parole di Roberto Rambaudi in merito alle prossime tre gare in cui sarà impegnata la Lazio contro Parma, Cremonese e Udinese

Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua in merito all'ennesimo infortunio stagionale che ha colpito la Lazio, ovvero quello di Isaksen che rimarrà fuori per circa un mese.

"Bisogna capire perché ci sono così tanti infortuni muscolari, fortunatamente è tornato Cancellieri. Comunque la situazione è improponibile, serve fare chiarezza sicuramente. Credo ci sia un discorso, magari anche legato alla preparazione, ma che ha a che fare con la componente mentale, all’alta tensione, portata avanti dall’anno scorso. Ad ogni modo penso ci siano più cause: preparazione, alimentazione, campi; un po’ di tutto".

"Cuesta non mi ha colpito particolarmente; credo sia un tecnico normale. Non ho seguito tantissimo il Parma, ma quello che ho visto non mi ha rubato gli occhi. L’obiettivo della Lazio è fare la prestazione che sa fare, chiudere l’anno con 9 punti in tre gare. Parma, Cremonese ed Udinese: sono tre sfide che devi vincere”.

