Lazio, chi al posto di Gila contro il Parma? Il punto di Oddi

Sarà il Parma il prossimo avversario della Lazio nella gara in programma sabato 13 dicembre alle 18.00. Una sfida importante per i biancocelesti che hanno come obiettivo quello di conquistare più punti possibili in queste ultime tre gare del 2025. Sul tema e sulle scelte di Sarri ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.

"Marusic a destra e Pellegrini a sinistra a Parma. Tavares in zona difensiva non è attento, non ci pensa proprio. Ha la corsa, lo scatto, la velocità ma solo palla al piedi per andare vanti; dietro è disattento, serve tanto allenamento anche se non è più un ragazzino. La Lazio sabato mi è piaciuta, ha giocato contro una squadra che sta facendo un buon campionato; il Bologna si fa rispettare da tutti. Il pari è importante.

"Nelle prossime tre gare firmerei per fare 7 punti. Noslin sta facendo quello che può. I nostri attaccanti non saranno mai dei bomber, non andranno mai oltre un tot di gol".

"Chi metterei al posto di Gila? Patric se sta bene fisicamente. La questione mancini o destri da affiancare a Romagnoli pesa relativamente; lo spagnolo è molto attento, mi fido di lui".

