Parma - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
è l'arbitro che dirigerà la sfida tra Parma e Lazio, valida perla quindicesima giornata di Serie A. Scopri la designazione completa.
10.12.2025 12:05 di Christian Gugliotta
Reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna, la Lazio si prepara a sfidare il Parma al Tardini, a caccia di una vittoria che in trasferta manca da fine settembre. Il match, valido per la quindicesima giornata di Serie A, è in programma sabato 13 dicembre, con fischio d'inizio fissato per le 18:00.
L'arbitro designato per dirigere la gara è Matteo Marchetti, fischietto della sezione di Ostia Lido, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Trincheri. In veste di IV Uomo ci sarà Ayroldi, mentre il VAR Aureliano sarà affiancato dall'AVAR Volpi. Questa la sestina arbitrale completa.
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Rossi C. - Trincheri
IV Uomo: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Volpi