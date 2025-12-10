WOMEN | Grassadonia ancora squalificato: il motivo è assurdo!

Il tecnico della Lazio Women non sarà in panchina neanche nel prossimo match contro il Parma Women: la motivazione

Sembra non esserci pace per l’allenatore della Lazio Women Gianluca Grassadonia. Il tecnico è stato squalificato per la prima volta dopo il derby, per aver cercato di raggiungere l’allenatore in seconda avversario, poi ha ricevuto un’altra squalifica dal Giudice Sportivo nella gara contro l’Inter. Durante la sfida Grassadonia ha assistito al match dalla tribuna d’onore e ha impartito istruzioni alle sue calciatrici e qui è arrivata la seconda squalifica.

La situazione è poi peggiorata dopo il match contro il Sassuolo quando Grassadonia è stato nuovamente punito per essersi seduto sugli spalti durante la gara continuando a comunicare con il vice Procopio.

“Squalifica per 1 giornata effettiva di gara ed € 3.000,00 di ammenda – GRASSADONIA GIANLUCA (S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 48/DAF del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S, a inizio gara prendeva posto sugli spalti e per tutta la gara dava disposizioni tattiche e in merito alle sostituzioni da effettuare al vice allenatore Procopio, che era seduto in panchina. Al 35° del secondo tempo si posizionava nei pressi della barriera posta dietro le panchine reiterando il detto comportamento e dando ulteriori disposizioni allo staff tecnico seduto sulla panchina aggiuntiva. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (Recidiva) (r. proc. fed.)”, questa la nota con la motivazione della squalifica che non permetterà a Grassadonia di essere in panchina nella gara contro il Parma Women.

