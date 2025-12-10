Pagliuca elogia la Lazio: "Solo Ravaglia ha salvato il risultato"

Ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato di Bologna - Lazio e della prestazione del portiere rossoblù Ravaglia, che più volte ha salvato il risultato.

Ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato di Bologna - Lazio e della prestazione del portiere rossoblù Ravaglia, che più volte ha salvato il risultato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ravaglia è stato molto bravo, gli faccio i complimenti perché ha salvato il pareggio facendo più di una parata importante. La Lazio non avrebbe rubato in caso di vittoria, è un pareggio che mi tengo stretto. Non era facile, la Lazio veniva da un buon momento e ha giocato bene".

"Il Bologna invece ha qualche problemino, ma è un punto che fa classifica e che lascia la squadra al 5° posto. Non è stato un Bologna brillante, certo, ma la stagione è lunga e quando non riesci a vincere, cerca almeno di non perdere. Il gruppo c'è".