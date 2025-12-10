Lazio, nuovo blocco del mercato in estate? Cosa c'è da sapere
RASSEGNA STAMPA - C'è un nuovo incubo nell'ambiente Lazio: il blocco totale del mercato. L'estate scorsa la società non ha potuto fare operazioni, fermata dalla Covisoc sugli acquisti. Ora la paura di un altro stop in estate sale ogni giorno di più. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, è molto difficile che possa accadere.
Il rischio si concretizzerebbe solo se il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi peggiorasse ancora (da 0,82 in su se la Lazio chiudesse con 0,81 al 30 settembre). Se questo parametro, invece, migliorasse (per esempio a 0,78), allora il mercato estivo non sarebbe bloccato, ma semplicemente a 'saldo zero'.
La prospettiva di vendere per acquistare non sarebbe comunque l'ideale, ma quantomeno la Lazio dovrebbe avere la possibilità di muoversi in entrata l'estate prossima.