Lazio, le strategie di mercato: tutti i nodi da sciogliere

Le urgenze sono sempre una mezzala, un vice Zac e un regista, ma le questioni spinose riguardano anche i terzini
09.12.2025 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, le strategie di mercato: tutti i nodi da sciogliere

RASSEGNA STAMPA - Dopo il botta e risposta a distanza tra Lotito e Sarri, in cui il primo ha affermato che la rosa non verrà indebolita e il secondo ha chiesto che, invece, venga rinforzata, ci si aspetta che il presidente parli apertamente e chiaramente di quello che sarà il mercato di gennaio.

Il 16 dicembre si avrà la conferma del mercato sbloccato o meno, ma nel frattempo il tecnico ha già fatto sapere le sue priorità. A fine novembre erano tre: una mezzala (Ilic resta il preferito), un vice Zaccagni e un regista. I primi due sono urgenti, sul regista, invece, il discorso è più aperto: Cataldi è rientrato, Rovella dovrebbe tornare a inizio gennaio e Basic può essere adattato.

I problemi più pesanti sono però in attacco: Taty e Dia non incidono, Noslin gioca a spezzoni. Una nuova punta arriverà solo in caso di partenza di Castellanos, sempre che Lotito non pretenda cifre fuori mercato, e il nome di Insigne come vice Zaccagni è attualmente in sospeso. Diventa invece improrogabile l’arrivo di un terzino sinistro: Tavares non convince e Pellegrini fatica a trovare continuità, ma anche qui serve la cessione del portoghese per liberare spazio.

Sulla fascia destra la situazione non è migliore. Marusic, punto fermo della rosa da anni, è in bilico: su richiesta di Sarri è stato riaperto il dialogo per il rinnovo, ma il montenegrino, spiega il Corriere dello Sport, chiede due anni più opzione, con cifre più alte rispetto a giugno, quando la firma saltò all’ultimo.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.