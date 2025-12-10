Parma - Lazio, settore ospiti verso il sold out: il dato
Esodo biancoceleste al Tardini. Per Parma - Lazio è previsto il sold out del settore ospiti: fino a ieri sera sono stati staccati...
10.12.2025 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Esodo biancoceleste al Tardini. Per Parma - Lazio è previsto il sold out del settore ospiti: come riportato da Il Messaggero, fino a ieri sera sono stati staccati circa 3200 tagliandi sui 3500 posti disponibili.
Dopo il pareggio contro il Bologna, quindi, la squadra di Sarri potrà giocare con il supporto di tantissimi tifosi anche in trasferta. Non è assolutamente una novità in questa stagione, anzi.
Ancora una volta si va verso il tutto esaurito lontano dall'Olimpico: la richiesta del tifo organizzato è quella di colorare gli spalti con una sciarpa biancoceleste, che allo stadio non deve mai mancare.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.