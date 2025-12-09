Lazio | Dia, Taty o Noslin: chi dovrebbe essere il centravanti?

Senza un centravanti che segni la Lazio non si schioda da metà classifica, ma per motivi diversi le tre punte non stanno rendendo come si sperava
RASSEGNA STAMPA - Il gioco della Lazio migliora, ma la posizione in classifica no. La causa è principalmente la mancanza di un centravanti che segni, perché quando le avversarie fanno gol diventa difficile poi rimontare e quindi guadagnare punti. Castellanos, Dia e Noslin, però, per motivi diversi, non stanno incidendo come ci si aspettava. 

DIA - Il senegalese ha segnato solo un gol, alla prima giornata contro il Verona, poi il suo rendimento è crollato. L’errore nel derby pesa ancora e in tredici presenze, per un totale di 805 minuti, ha lasciato poche tracce nonostante sia stato il centravanti più utilizzato da Sarri. Ora dovrebbe partire per la Coppa d’Africa dopo Parma: la convocazione non era certa, ma a Formello danno ormai per scontato il suo addio temporaneo.

TATY - Castellanos, sostituito nervoso contro il Bologna, sta vivendo un periodo difficile: è fuori condizione, fatica negli scatti e nelle conclusioni e non segna da fine settembre (2 gol complessivi in 518 minuti). Sarri continua a dargli fiducia, convinto di poterlo recuperare, ma il rendimento è insufficiente.

NOSLIN - Intanto l'olandese, mai titolare in stagione, si conferma il centravanti più pericoloso ogni volta che entra. Contro il Bologna ha sfiorato il gol e nelle sue 9 apparizioni ha già ottenuto un rigore e segnato contro il Lecce, pur avendo giocato solo 106 minuti totali. Le sue prestazioni suggeriscono che meriterebbe finalmente una possibilità dall’inizio.

