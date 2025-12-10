Milan, Saelemaekers pensa ancora alla Lazio: le sue parole
L'eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto malissimo ad Alexis Saelemaekers. Dopo la vittoria contro il Torino, l'esterno del Milan ha parlato a Milab Tv tornando anche sulla sconfitta contro la Lazio.
10.12.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di seguito le sue parole: "Siamo stati tanto delusi dal risultato contro la Lazio, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: non sarà facile".
"Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall'inizio alla fine. Qua in casa loro i granata sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti".
