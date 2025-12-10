Torino, esonerato il ds Vagnati: al suo posto torna Petrachi

Il Torino ha comunicato di aver esonerato il ds Davide Vagnati. Il suo posto sarà preso da Gianluca Petrachi, che tornerà in granata dopo sei anni.
Attraverso una nota ufficiale, il Torino ha reso noto di aver esonerato il Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica Davide Vagnati, alla luce dei recenti deludenti risultati fin qui ottenuti dalla squadra di Baroni. Al suo posto, il club ha chiuso per il ritorno di Gianluca Petrachi, già ds granata dal 2010 al 2019. Questo il comunicato:

"Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. 

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".

