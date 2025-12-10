Lazio, mercato e infortuni: il commento di Petrucci (Sky)

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci si è soffermato sulla situazione della Lazio in vista del mercato di gennaio e sul capitolo infortuni.

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha parlato sia della situazione della Lazio legata al mercato sia del discorso infortuni. Queste le sue dichiarazioni:

"Entro il 16 dicembre sapremo il tipo di mercato che potrà fare la Lazio. Tutto per il mercato è legato anche al tipo di offerte che riceverai sia per i giocatori 'cedibili' come Tavares e Belahyane e la categoria dei 'sacrificabili' come Guendouzi e Castellanos. Altre squadre hanno i tuoi stessi problemi e quindi in questo mercato gireranno meno soldi e ci sono sicuramente meno possibilità di fare scambi".

"Per l'infortunio di Isaksen i tempi di recupero sono di circa due/tre settimane, negli ultimi mesi però abbiamo visto tanti giocatori tornare prima o dopo i tempi previsti".

"Per le motivazioni dei tanti infortuni escluderei il parametro dell'età, perché anche tanti giocatori giovani si sono dovuti fermare, e quello della preparazione, spesso si tratta di ricadute su vecchie cicatrici e sicuramente non sei stato neanche troppo fortunato. Anche il fatto di rischiare sempre i giocatori infortunati non aiuta, non avendo tante alternative spesso non hai scelta se non schierare giocatori non al 100%".