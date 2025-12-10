Champions League, Juve e Napoli in campo: il programma
10.12.2025 14:00 di Christian Gugliotta
La sesta giornata della fase a girone unico di Champions League prosegue con le gare del mercoledì. Dopo la vittoria in rimonta dell'Atalanta contro il Chelsea e l'amaro ko dell'Inter contro il Liverpool, sarà ora il turno di Juventus e Napoli, che se la vedranno rispettivamente con Pafos e Benfica. DI seguito tutte le gare in programma oggi:
Villareal - Copenaghen 18:45
Qarabag - Ajax 18:45
Bayer Leverkusen - Newcastle 21:00
Real Madrid - Manchester City 21:00
Benfica - Napoli 21:00
Club Brugge - Arsenal 21:00
Athletic Bilbao - PSG 21:00
Juventus - Pafos 21:00
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt 21:00
