Champions League, Juve e Napoli in campo: il programma

10.12.2025 14:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Champions League, Juve e Napoli in campo: il programma
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di José María Díaz Acosta

La sesta giornata della fase a girone unico di Champions League prosegue con le gare del mercoledì. Dopo la vittoria in rimonta dell'Atalanta contro il Chelsea e l'amaro ko dell'Inter contro il Liverpool, sarà ora il turno di Juventus e Napoli, che se la vedranno rispettivamente con Pafos e Benfica. DI seguito tutte le gare in programma oggi:

Villareal - Copenaghen 18:45

Qarabag - Ajax 18:45

Bayer Leverkusen - Newcastle 21:00

Real Madrid - Manchester City 21:00

Benfica - Napoli 21:00

Club Brugge - Arsenal 21:00

Athletic Bilbao - PSG 21:00

Juventus - Pafos 21:00

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt 21:00

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.