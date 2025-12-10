Lazio, il Flamengo fa posto al Taty: pronta una cessione
Cambi in attacco. Il Flamengo è disposto a dire addio a un elemento del suo reparto offensivo per lanciarsi su un nuovo obiettivo. Come riportato dal portale brasiliano Bolavip, il club rossonero sarebbe pronto a cedere Gonzalo Plata per circa dieci milioni di euro: ci sono già state alcune richieste da diverse squadre europee.
Dopo l'addio dell'ecuadoriano, la società avrebbe intenzione di affondare il colpo sul Taty Castellanos. Il suo futuro alla Lazio è in bilico, Sarri potrebbe avallare il suo addio nel caso in cui arrivi un degno sostituto (l'obiettivo è Raspadori).
L'argentino però in passato aveva declinato la proposta di giocare in Sud America: il suo sogno è andare al Mondiale in estate, per questo vorrebbe restare in Europa per un'eventuale convocazione di Scaloni.