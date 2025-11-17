Lazio, dall'Argentina: nuovo obiettivo per il centrocampo
La Lazio si guarda intorno e studia nuovi nomi per il futuro. In attesa dell'ufficialità del mercato a gennaio, quantomeno a saldo zero, la società biancoceleste tiene d'occhio diversi profili.
17.11.2025 17:00 di Andrea Castellano
Per quanto riguarda il centrocampo, l'ultimo nome arriva direttamente dall'Argentina: nel mirino sarebbe finito Juan Ignacio Nardoni del Racing, come riportato da elcrackdeportivo.com.
Su di lui ci sarebbero anche il Bayer Leverkusen, la Roma e il Bologna. Soprattutto il club tedesco sarebbe molto interessato al classe 2002, che nel suo contratto ha una clausola rescissoria da circa 22 milioni di euro.
