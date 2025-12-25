Calciomercato Lazio | Non solo il Flamengo: per il Taty c'è anche il River Plate
CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos richiesto in Sud America. Il Taty ha tanto mercato, soprattutto fuori dall'Europa: è noto a tutti l'interesse del Flamengo, che da tempo lo tiene d'occhio e ora sembra intenzionato ad affondare il colpo; ma ci sarebbe anche un'altra squadra che lo sta seguendo da vicino.
Si tratta del River Plate di Marcelo Gallardo, come riportato dal portale argentino clarin.com. Castellanos è uno degli obiettivi principali dell'attacco per la formazione di Buenos Aires: insieme a lui, in lista c'è anche Flaco López del Palmeiras. Entrambi però sembrano impossibili da raggiungere: come scrivono in Argentina, infatti, le richieste per i due giocatori, in particolare per il Taty, sarebbero troppo elevate per il River Plate.
Proprio in merito a un possibile futuro in biancorosso, in passato Castellanos aveva dichiarato: "Guardo il calcio argentino, mi piace vedere il River, il Boca, l'altro giorno ho visto il clásico di Rosario. Il sondaggio del River Plate c'è stato: all'epoca mi ha chiamato Matías Biscay. È stato molto bello essere voluto da Gallardo e dal River. Se un giorno dovesse succedere, vedremo".