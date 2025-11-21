Lazio, dalla Spagna: Guendouzi proposto a Real Madrid e Juve

Guendouzi e i suoi procuratori si guardano intorno. Il suo destino sembra ormai segnato: a gennaio potrebbe seriamente lasciare la Lazio.
21.11.2025 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, dalla Spagna: Guendouzi proposto a Real Madrid e Juve

Guendouzi e i suoi procuratori si guardano intorno. Il suo destino sembra ormai segnato: a gennaio potrebbe seriamente lasciare la Lazio. Già in estate il francese aveva manifestato l'intenzione di andare a giocare altrove, soprattutto a causa della mancata qualificazione in Europa; poi il blocco del mercato e il ritorno di Sarri l'hanno convinto (se non praticamente costretto) a restare. Adesso in inverno le cose possono cambiare. 

Su di lui c'è sempre la Premier League, soprattutto il Newcastle, l'Aston Villa e il Sunderland di Regis Le Bris, ex allenatore di Guendouzi ai tempi del Lorient; in Serie A era spuntato l'interesse dell'Inter, che da tempo a Formello tiene d'occhio anche Gila e Rovella. Dalla Spagna però è arrivata un'altra opzione per il suo futuro.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, infatti, gli agenti di Guendouzi l'avrebbero proposto al Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso è a caccia di un nuovo centrocampista, per questo i procuratori del numero 8 della Lazio avrebbero sondato il terreno con i Blancos. Come scrive lo stesso sito, anche la Juventus avrebbe ricevuto l'offerta dell'entourage del francese. Al momento però la voce non trova alcun riscontro.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.