Lazio, dalla Spagna: Guendouzi proposto a Real Madrid e Juve
Guendouzi e i suoi procuratori si guardano intorno. Il suo destino sembra ormai segnato: a gennaio potrebbe seriamente lasciare la Lazio. Già in estate il francese aveva manifestato l'intenzione di andare a giocare altrove, soprattutto a causa della mancata qualificazione in Europa; poi il blocco del mercato e il ritorno di Sarri l'hanno convinto (se non praticamente costretto) a restare. Adesso in inverno le cose possono cambiare.
Su di lui c'è sempre la Premier League, soprattutto il Newcastle, l'Aston Villa e il Sunderland di Regis Le Bris, ex allenatore di Guendouzi ai tempi del Lorient; in Serie A era spuntato l'interesse dell'Inter, che da tempo a Formello tiene d'occhio anche Gila e Rovella. Dalla Spagna però è arrivata un'altra opzione per il suo futuro.
Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, infatti, gli agenti di Guendouzi l'avrebbero proposto al Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso è a caccia di un nuovo centrocampista, per questo i procuratori del numero 8 della Lazio avrebbero sondato il terreno con i Blancos. Come scrive lo stesso sito, anche la Juventus avrebbe ricevuto l'offerta dell'entourage del francese. Al momento però la voce non trova alcun riscontro.