Lazio, contatti tra Guendouzi e il Sunderland! C'è la conferma
Il Sunderland vuole Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è tra i giocatori che il club di Premier League tiene d'occhio in vista del mercato di gennaio.
Sulla possibile trattativa si è espresso proprio il tecico del club inglese Regis Le Bris, che in passato, al Lorient, ha già lavorato con il francese. Di seguito le sue parole riportate da Fabrizio Romano.
"Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi. Ho lavorato con lui in precedenza a Lorient, quindi restiamo in contatto".
🚨️ Sunderland manager Le Bris doesn’t close doors to Mattéo Guendouzi as January signing: “We still have connections with players and Matteo is one of those players. I worked with him previously in Lorient so we stay connected”. pic.twitter.com/OwMBSj1l31— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025