Lazio, contatti tra Guendouzi e il Sunderland! C'è la conferma

Il Sunderland vuole Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è tra i giocatori che il club di Premier League tiene d'occhio in vista del mercato di gennaio. 
20.11.2025 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Sulla possibile trattativa si è espresso proprio il tecico del club inglese Regis Le Bris, che in passato, al Lorient, ha già lavorato con il francese. Di seguito le sue parole riportate da Fabrizio Romano.

"Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi. Ho lavorato con lui in precedenza a Lorient, quindi restiamo in contatto".