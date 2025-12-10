Parma - Lazio, Sarri ritrova Cuesta: hanno già lavorato insieme
Si avvicina la sfida tra Parma e Lazio al Tardini. In panchina sarà la prima volta che Cuesta e Sarri si affrontano, ma in passato si sono già conosciuti e hanno lavorato insieme.
È il caso della stagione 2019/20, quando Mau era il tecnico della Juventus: nella stessa società c'era proprio l'attuale allenatore dei gialloblù, all'epoca vice di Francesco Pedone nell’under 17 bianconera.
Sabato sarà l'occasione per ritrovarsi dopo qualche anno: Sarri nelle ultime stagioni è sempre stato alla Lazio (al netto di una pausa di un anno e mezzo); Cuesta invece è cresciuto sotto l'ala di Arteta all'Arsenal, per poi accettare quest'estate l'offerta del Parma.
