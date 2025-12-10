Calciomercato Lazio | Marusic, c'è anche il Milan: le ultime
Il futuro di Marusic è in bilico. Negli ultimi giorni la Lazio gli ha offerto il rinnovo di contratto su richiesta di Sarri, visto che è in scadenza a giugno. Lo scorso anno la società, a causa del blocco del mercato, aveva attivato l'opzione di prolungamento automatico di una stagione.
A gennaio, però, non potrà essere offerto un ritocco d'ingaggio al terzino, visto che con ogni probabilità il club biancoceleste potrà operare solamente a saldo zero: si potrà lavorare solo alle stesse cifre, o a cifre più basse. Per questo non è esclusa la sua partenza.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi è stato offerto al Milan, oltre che a Napoli e Juventus. Il rischio è che il montenegrino si possa trasferire in una nuova squadra a saldo zero già dal prossimo mese. La Lazio aspetta sperando di strappare la firma su un nuovo contratto.