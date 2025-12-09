Calciomercato Lazio | Napoli e Juve puntano Marusic. E Lazzari...

Il montenegrino è in bilico per la questione del rinnovo, mentre Manuel ad agosto aveva preso in considerazione l'offerta del Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - In attesa di scoprire se e in che modo si potrà operare nel mercato di gennaio, Sarri ha già fatto sapere le sue priorità a fine novembre: una mezzala, un vice Zaccagni e un regista. In questi giorni, però, si sta riflettendo anche sui terzini. Tavares è quasi impresentabile, Pellegrini gioca e non gioca, Marusic è da sempre un punto fermo della rosa ma a giugno scadrà il suo contratto e non sono ancora stati fatti passi in avanti, anzi.

Il montenegrino, 33 anni, chiede due anni più opzione, con cifre più alte rispetto a giugno, quando la firma saltò all’ultimo. Intanto non mancano gli interessamenti: come scrive il Corriere dello Sport, Napoli e Juventus sarebbero pronte a offrirgli un pre-contratto già a gennaio, portandolo via a zero a giugno. Anche il Besiktas osserva.

Da monitorare anche la posizione di Lazzari, che a fine agosto aveva preso in considerazione l’offerta del Sassuolo (prestito con riscatto, stipendio pagato interamente). Hysaj, invece, è nuovamente finito ai margini e il suo contratto scade a giugno.

Tra gennaio e l’estate servirà un intervento profondo sulle fasce: a destra il club cerca già un profilo giovane, ma l’eventuale uscita di Marusic cambierebbe tutto. Sarri, spingendo per ricucire il rapporto tra il terzino e la società, vorrebbe trattenere le colonne della squadra: perderle significherebbe dover investire dai 15 ai 20 milioni per sostituirle.