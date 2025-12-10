Calciomercato Lazio | Raspadori il preferito: crescono le conferme
Il nome di Giacomo Raspadori è tornato prepotentemente a ruotare in orbita Lazio in vista del mercato di gennaio. Il giocatore piace moltissimo a Sarri, tanto che il tecnico lo avrebbe voluto già in estate. Il mercato bloccato ha però costretto i biancocelesti a interrompere ogni tipo di trattativa.
Come riportato nella giornata odierna l’avventura di Raspadori all’Atletico Madrid non sta andando nel migliore dei modi e il giocatore tornerebbe volentieri in Serie A. Tutto, ovviamente dipenderà, dalla situazione di mercato della Lazio e anche da una possibile partenza di Castellanos che servirebbe per coprire lo stipendio del calciatore.
Conferme da questo punto di vista arrivano anche da Alfredo Pedullà che, su X, ha sottolineato come Sarri abbia sempre considerato Raspadori ideale per il suo sistema di gioco.
