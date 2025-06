Calciomercato Lazio | Per l'attacco spunta Raspadori: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella serata dell'addio di Spalletti alla panchina della Nazionale italiana, ha segnato il primo dei due gol alla Moldavia. Si tratta di Giacomo Raspadori, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Nonostante la vittoria del campionato, il suo futuro in azzurro è tutt'altro sicuro. Il suo profilo infatti piace a diversi club di Serie A: dalla Juventus al Bologna, passando per l'Inter e per la Roma. Tra queste, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche la Lazio. Proprio in giornata Lotito e Fabiani, insieme a Sarri, hanno avuto un summit di mercato a Formello per pianificare le prossime mosse.

Per l'attacco, tra i tanti nomi, potrebbe rientrare proprio quello di Raspadori. Prima però, come vi abbiamo anticipato, dovrebbe partire Castellanos. Solo in quel momento la Lazio penserebbe a un acquisto in zona offensiva. La cessione del Taty attualmente è tutt'altro che scontata: la società starebbe valutando anche la possibilità di tenerlo in rosa. Nel caso di un eventuale addio dell'argentino, allora Lotito e Fabiani si muoverebbero sul mercato per regalare a Sarri un attaccante, come per esempio Raspadori.

