Calciomercato Lazio | Juve, non solo Nuno Tavares: ecco le alternative

RASSEGNA STAMPA - Uno dei ruoli che necessita maggiormente di essere rinforzato in casa Juventus è sicuramente la corsia laterale. Forse entrambe, sia a destra che a sinistra. Il gioco di Tudor richiede un lavoro dispendioso sulle fasce e attualmente solo Andrea Cambiaso è certo del posto. Inoltre, le uscite di Timothy Weah e Alberto Costa rendono ancora più impellente un intervento in entrata.

La Juventus guarda in casa Lazio, tra i nomi più caldi c'è quello di Nuno Tavares, anche se per i biancocelesti non è in vendita. Sempre in Serie A un'altra candidatura è rappresentata da Dodo, esterno della Fiorentina. Ma Comolli e il resto dello staff si stanno guardando intorno, anche all'estero: secondo Tuttosport tra i nomi in lista ci sarebbero anche quelli di Marc Pubill dell'Almeria, Josha Vagnoman dello Stoccarda e Daniel Munoz del Crystal Palace.

