Lazio | Castellanos tira in porta, ma servono i gol: il dato dell'argentino

Nell'ultima stagione Valentin Castellanos si è preso la Lazio sulle spalle, per quel che ha potuto. Raccogliere l'eredità di Ciro Immobile non è facile, ma l'argentino è stato uno dei protagonisti di questi ultimi mesi, sia nel bene che nel male. Quando lui è in campo, soprattutto in coppia con Boulaye Dia, la Lazio ha giocato meglio; ma, allo stesso tempo, si è spesso sottolineato quanto fosse poco incisivo sotto porta.

Il cinismo non è una delle qualità del Taty, sono stati sicuramente troppi i tentativi sbagliati dall'ex Girona, ma non si può dire che non ci abbia provato: secondo i dati SICS riportati da Sport Mediaset, nell'ultima stagione Castellanos avrebbe tirato verso lo specchio della porta 53 volte, con una percentuale del 54,6%. L'argentino è in top 5, per la precisione al quarto posto. Dal primo al quinto, troviamo Moise Kean, Nikola Krstovic, Nico Paz e Mateo Retegui. Una cosa sono i tiri, un'altra la conversione in rete degli stessi: non è un caso che Mateo Retegui abbia vinto la classifica cannonieri, nonostante in questa classifica si trovi al quinto posto.

