Lazio, Zauri: "I miei ritiri con Di Canio e Pandev". E su Sarri...

Inizia ufficialmente oggi il ritiro della Lazio. La squadra biancoceleste allenata da Maurizio Sarri vivrà un'avventura nuova, lasciando così dopo 17 lunghi anni la meta di Auronzo di Cadore. Nei ritiri precampionato si decidono le stagioni, chi è stato calciatore lo sa. Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex calciatore della Lazio Luciano Zauri ha raccontato dei suoi ritiri con l'aquila sul petto: "Ricordo con affetto quelli con Delio Rossi in panchina. Un lavoratore eccezionale, che pretendeva tantissimo. Eravamo in paesini sperduti e lavoravamo duramente dal lunedì al venerdi. Tanta corsa, lavoro sul campo e poi a pranzo e cena ci aspettavano riso e verdura. Il sabato poi facevamo la partitella e la domenica avevamo una mezza

giornata libera. Trovare una pizzeria e fare una cena normale, ci sembrava un sogno". Poi il ricordo degli ex compagni, tra chi si presentava in perfetta forma come Paolo Di Canio e chi con qualche chilo in più come Goran Pandev.

Oggi Zauri i ritiri li vive da allenatore, è al Campobasso. Le differenze sono tante e, come detto più volte anche da Sarri, da tecnico si capisce maggiormente quanto sia importante avere il gruppo al completo dall'inizio del ritiro. Inoltre, Zauri ha anche detto la sua sulla Lazio di Sarri in vista della prossima stagione: "Sarri sicuramente avrebbe voluto dei rinforzi, ma iniziare il lavoro con la squadra al completo sicuramente sarà un vantaggio. E poi fatemi dire una cosa. La Lazio per me è una bella squadra e sono convinto che con Sarri potrà fare ancora meglio. Peccato per la mancata qualificazione in Europa: una squadra come la Lazio deve sempre avere la ribalta europea".

