Lazio, i conti tornano: il dato sulle rose più 'preziose' ti inchioda

RASSEGNA STAMPA - La missione della Lazio per la prossima stagione sembra quasi proibitiva. Pensare di tornare in Europa senza fare mercato, con tutte le concorrenti che si sono tutte rafforzate, sembra, ad oggi, utopistico. Dopo aver concluso lo scorso campionato senza la qualificazione alle competizioni europee, l'impossibilità di mettere a segno dei colpi in entrata ha ampliato ulteriormente il gap dei biancocelesti con le sei squadre che lo scorso anno sono arrivate davanti, alle quali vanno aggiunte il Bologna, qualficatosi in Europa league grazie alla conquista della Coppa Italia, e il Milan, ottavo in Serie A, ma con una rosa nettamente superiore a quella guidata da Sarri.

Ai nastri di partenza, la Lazio parte dietro ad almeno otto squadre e a sottolinearlo è anche il dato sul valore complessivo della rosa. Secondo Transfermarkt, con un organico valutato 279 milioni di euro, il club biancoceleste si piazza nona dietro a Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Milan, Bologna, Fiorentina e Roma. Il Como, decimo in questa classifica con 248 milioni, è sempre più vicino. Certo, con una partita a settimana Sarri potrebbe anche riuscire nell'impresa di centrare l'Europa, ma, con questi numeri, la realtà dei fatti dice che la Lazio parte dietro a tutte.

