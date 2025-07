Lazio, il salto di Floriani Mussolini dalla B alla A. Bianchessi: "Una promessa mantenuta..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La storia di un ragazzo che ha saputo credere in sé stesso e di un percorso che oggi si è trasformato in un traguardo prestigioso. Romano Floriani Mussolini, cresciuto nel vivaio della Lazio, dopo un’ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia, approda in Serie A alla Cremonese. Un passaggio che racconta tanto di lavoro, dedizione e di quella capacità di intravedere il talento anche quando non è ancora evidente a tutti. Mauro Bianchessi, che ha seguito da vicino i primi passi di Floriani, rivendica con orgoglio la scommessa vinta e la promessa mantenuta. Le sue parole ai nostri microfoni racchiudono tutto il senso di un percorso che oggi si compie.

“Ve l’avevo promesso che sarebbe arrivato dal mio lavoro nel settore giovanile della Lazio almeno un giocatore importante per la Serie A. Floriani lo è. Pensate che per lui ho dovuto lottare per tenerlo perché nei Giovanissimi non lo facevano giocare e ho dovuto metterlo fuori dalla Lazio in prestito 6 mesi per farlo giocare con continuità. Dopo 6 mesi l’ho fatto rientrare e a 16 anni gli ho fatto il contratto di tre anni, ma anche questo non è stato semplice".

“Pensate che mi dicevano che era un raccomandato e sarebbe stato un giocatore da dilettanti. A tutti dicevo che sarebbe diventato un giocatore di Serie A. Oggi lo è diventato e vi assicuro che più giocherà, più diventerà forte perché ha margini di crescita ancora alti. La promessa e la previsione che ho fatto due anni fa oggi si è realizzata". Un’altra storia di talento e determinazione che parte dalla Lazio e si affaccia al grande calcio. Il resto, come sempre, lo dirà il campo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.