Bologna, che accoglienza per Immobile: i tifosi già pazzi per Ciro

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

RASSEGNA STAMPA - Si è svolto ieri il raduno del Bologna. La formazione rossoblù ha ricevuto l'affetto di circa trecento tifosi che hanno applaudito e scandito cori per Ciro Immobile, nuovo acquisto. Fischi invece per Beukema che potrebbe essere in partenza direzione Napoli. "Bologna, trecento in festa primo coro per Immobile Beukema accolto dai fischi", si legge sull'edizione locale di Repubblica.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.