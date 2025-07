Calciomercato Lazio | La Juve Stabia punta sui giovani: nel mirino c’è Ruggeri

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella lista dei ‘giovani’ per il ritiro di Formello della Lazio c’è anche Fabio Ruggeri. Difensore centrale, classe 2004, ex capitano della Primavera: nell’ultima stagione è stato in prestito alla Salernitana, in Serie B (24 presenze totali). Sarebbe rimasto volentieri, ma la retrocessione in C ha cancellato quest’opzione, come riportato da Il Corriere dello Sport.

È rientrato nella Capitale, ma destinato a ripartire a breve. Per lui si stanno aprendo nuovi scenari, sempre in serie cadetta: oltre all’interesse dello Spezia, per lui c’è anche la Juve Stabia. L’anno scorso i campani hanno valorizzato un altro prodotto del vivaio biancoceleste, ovvero Romano Floriani Mussolini, ora in procinto di unirsi alla Cremonese.

