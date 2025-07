Lazio, le prime valutazioni di Sarri: chi sono i punti fermi del tecnico?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Da domani si comincia a fare sul serio; non c'è più tempo per sterili discorsi su quello che il mercato sarebbe potuto essere; occorre costruire una squadra con una mentalità vincente.

Per farlo Sarri si appoggia ai suoi punti fermi: tra questi spicca il difensore centrale Alessio Romagnoli: come evidenzia l'edizione odierna del Corriere della Sera, i due si sono trovati benissimo nella prima esperienza dell'allenatore toscano in biancoceleste e ora vorranno replicare quell'intesa.

Il tecnico poi non potrà prescindere da capitan Zaccagni e dall'uomo ovunque Matteo Guendouzi: i due sono allo stesso tempo leader tecnici e carismatici di questa Lazio e Sarri non potrà farne a meno. Menzione speciale anche per chi ha lavorato con lui in più di un'occasione, come Pedro, Vecino e Hysaj: sarà loro compito istruire i più giovani sul metodo di lavoro del comandante.