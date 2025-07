Lazio-Flaminio, la nuova legge voluta da Abodi sarà decisiva: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il destino del Flaminio si gioca nelle prossime settimane. È lì, nelle carte che circolano nelle stanze del Comune e, soprattutto, nei nuovi poteri che saranno potenzialmente conferiti al sindaco Gualtieri, che si decide il futuro dell'impianto. Come riporta Corriere dello Sport, entro inizio agosto sarà approvata la legge voluta dal ministro Abodi che, tra i vari articoli, prevede l'istituzione della figura del Commissario straordinario per gli stadi destinati agli Europei 2032. E un passaggio della legge sembra "cucito su misura" per il caso Flaminio: si parla, infatti, di "impianti da realizzare o riqualificare", definiti "strategici per il futuro del calcio italiano". In altre parole, qualora lo stadio venisse inserito nell'elenco per gli Europei 2032, la legge avrebbe un impatto immediato e il sindaco Gualteri potrà assumere poteri speciali per agire da commissario, con l'obiettivo di semplificare l'iter, coordinare tutti gli attori in campo e sbloccare progetti. Il Flaminio è uno di questi.

Ma negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche. Prima il ricorso al Tar della Roma Nuoto, poi la PEC ricevuta dalla FederSupporter dal Campidoglio, nella quale si afferma che la proposta della Lazio "non si configura come progetto di fattibilità ai sensi della normativa vigente". Una precisazione che, secondo ambienti vicini al club biancoceleste, nasconderebbe una realtà ben diversa. La proposta di Lotito sarebbe stata volutamente tenuta snella, e dunque consapevolmente ancora incompleta, per non inciampare nella burocrazia prima del tempo. Quello che si chiede oggi è di non restare intrappolati nei veti e cavilli normativi.

Gli analisti di Open Economics lo hanno spiegato chiaramente: ogni euro investito negli stadi genera crescita. I 2.9 miliardi destinati ai 14 impianti coinvolti in Euro 2032 possono produrre 4.8 miliardi di PIL, creare 10 mila posti di lavoro e innescare lo sviluppo. Senza considerare l'istituzione del Fondo Italiano per lo Sport, a cui Lotito può attingere. Quando la Lazio presenterà il progetto e si aprirà la conferenza dei servizi, la palla passerà alla polita. E con i nuovi poteri da commissario straordinario, il sindaco Gualtieri avrà in mano la chiave per aprire una porta chiusa. Da troppi anni.

