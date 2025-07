Lazio | Lotito-Sarri, ecco il faccia a faccia. La richiesta del patron e l'ultimatum di Mau

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Pranzo Lotito-Sarri ieri a Formello. È il primo faccia a faccia dopo il blocco del mercato. Finora solo un chiarimento telefonico tra il patron e Mau lo scorso 27 giugno, con la conseguente nota diramata poi la sera dalla Lazio. Sarri ha accettato di andare avanti e rispettare l'impegno preso, nonostante le difficoltà e l'amarezza di aver firmato pensando che a ogni uscita potesse corrispondere un acquisto. Invece anche il solito mercato "a saldo zero" è rimandato. Almeno uno "sblocco parziale" tornerà valido da gennaio.

Nell'incontro di ieri, riporta Il Messaggero, Lotito ha chiesto a Sarri di stringere i denti sino a quel momento e gli ha promesso rinforzi in inverno. Il tecnico ha voluto dal presidente chiarimenti in merito alle possibilità che ci siano di ripianare, subito dopo il 30 settembre, il "costo del lavoro allargato", e quindi almeno l'ingaggio di un parametro zero. Ora Sarri pretende la massima chiarezza su tutto, non vuole che gli venga nascosto più nulla, altrimenti farà lui un passo indietro. È una sorta di ultimatum. Le difficoltà vanno affrontate insieme e serve fiducia reciproca per portare avanti questo matrimonio.

Il Comandante, prosegue il quotidiano, è tornato con l'obiettivo di convincere Lotito a fare un salto come quello compiuto da De Laurentiis, che ha iniziato a spendere di più per poi esser ripagato dai risultati. Sarri, infine, avrebbe consigliato al presidente di essere anche più trasparente con i tifosi che, nonostante la delusione, hanno comunque sottoscritto quasi 20 mila tessere nel periodo di prelazione (da domani scatterà la vendita libera). Questo è il vero atto d'amore incondizionato per la Lazio.

